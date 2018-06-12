Испанцы чаще путешествуют с парой или друзьями, чем с семьей

По данным портала о путешествиях ViajerosPiratas, 20% выбирают в качестве попутчиков своих друзей, 12% - членов семьи, а 4% путешествуют в одиночку.

Отмечается, что в отпуске близкие люди часто ссорятся. По данным исследования, главными поводами для конфликтов являются разногласия из-за выбора развлечений и еды, времени на сон, и «залипания» в телефон.

Портал также проанализировал данные по «курортным романам». 40% респондентов рассказали, что как минимум однажды заводили краткосрочные отношения на отдыхе, при этом 85% из них заявили, что такая связь не переросла во что-то более серьезное, пишет noticia.ru.

С другой стороны, совместный отпуск помогает сплотиться уже сложившимся парам. Многие отмечают, что именно во время путешествий они пережили самое большое количество «особенных» моментов, а 54% заявили, что хотели бы получить предложение руки и сердца во время путешествия.

Медовый месяц испанцы мечтают провести в экзотических местах. Топ-5 направлений включает Мальдивы, Австралию, Багамские острова, Таиланд и Коста-Рику.