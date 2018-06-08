Испанцы чаще всего отдыхают на Балеарских островах
Портал eDreams назвал Балеарские острова самым популярным туристическим направлением среди испанцев.
По количеству туристов, первое место среди летних направлений занимает Майорка, за которой следуют другие острова архипелага: Ибица и Менорка. На четвертом и пятом месте по популярности у испанских туристов разместились Лондон и Париж. В топ-10 также вошли Нью-Йорк, Тенерифе, Рим, Бухарест и Барселона.
По подсчетам портала, 44% испанцев в этом году отправятся в отпуск на шесть дней и меньше, продолжительность отпуска 14% составит 7 дней, 23% - от 8 до 14 дней, 9% - от 15 до 21 дня. 6% могут себе позволить уехать в отпуск больше чем на 28 дней, пишет noticia.ru.
Самое популярное время для отпуска - последняя неделя июня, первая неделя июля и первая неделя августа.
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