Испанцы ежегодно выбрасывают 7,7 млн тонн еды

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы ежегодно выбрасывают 7,7 млн тонн еды

Каждый год в мире 1,3 млрд тонн еды отправляются в мусор.

В Испании, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ежегодно выбрасывается 7,7 млн тонн.

Испания занимает седьмое место в Евросоюзе по количеству выбрасываемых продуктов. Причем проблема существует не только на бытовом уровне, продукты также портятся на складах или при транспортировке, пишет noticia.ru.

В борьбе с расточительностью испанские компании и организации взяли на себя более активную роль в формировании сознательности у населения. Участники Четвертой встречи Ассоциации производителей и дистрибьюторов обсудили различные аспекты проблемы, в том числе водный след при производстве продуктов питания и утилизации.

Над этим также работают государственные органы и администрации. Так, в Министерстве сельского хозяйства подчеркнули важность централизованных действий, чтобы развить у общества осознанность в том, что касается питания. В ведомстве предлагают продвигать эффективные методы и изменить законодательство, основываясь на циркулярной экономике и инновациях.

В докладе Министерства за 2017 год сообщается, что испанцы выбросили в мусор 1,2 млн тонн готовых продуктов. В то же время отмечается, что этот показатель сократился по сравнению с предыдущим годом на 5,7%.

Сообщается, что в 87,5% случаев в мусорном ведре оказываются неиспользованные или испорченные продукты в том виде, в котором они были куплены. Чаще всего выбрасывают фрукты и овощи (33%), хлеб (13,5%) и несвежие готовые блюда (12,5%). Также в мусорное ведро отправляются в значительных объемах молочные продукты: молоко (4,5%), масло (3,4%) и другие. В прошлом году выбросили 15 млн кг сыра, что составляет почти 20% пищевых отходов. Кроме того, жители Испании вылили 20 млн литров безалкогольных напитков и 13,5 млн литров вина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Гол Эдера помог Португалии обыграть Шотландию

      Мяч форварда «Локомотива» помог Португалии обыграть Шотландию.

      Подробнее

    • История португальских мостовых: все началось из-за носорога

      Как зародилась традиция португальских мостовых-калсад?

      Подробнее

    • Испанцы ежегодно выбрасывают 7,7 млн тонн еды

      Каждый год в мире 1,3 млрд тонн еды отправляются в мусор.

      Подробнее

    • Испания: с бульвара Рамбла исчезнут киоски

      Мэрия Барселоны получила разрешение от правительства Каталонии на то, чтобы отозвать лицензии на торговлю у киосков, расположенных на бульваре Рамбла.

      Подробнее

    • Италия: марке Kinder исполнилось 50 лет

      14 октября марке Kinder, которая входит в итальянскую группу Ferrero, исполнилось 50 лет.

      Подробнее

    • Италия потеряла часть российского рынка

      К такому выводу пришли эксперты, которые подсчитали убытки итальянских экспортеров.

      Подробнее

    • Австралиец купил два лотерейных билета и сорвал крупный куш

      Житель австралийского штата Квинсленд случайно купил сразу два билета в лотерею и удвоил свой выигрыш.

      Подробнее

    • Стюардесса вывалилась из самолета и пострадала

      Стюардесса вывалилась из самолета авиакомпании Air India и попала в больницу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья