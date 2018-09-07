Испанцы готовы зарабатывать меньше

Как показало социологическое исследование, проведенное компанией Randstad, 3,8% занятого населения Испании (727 100 человек) готовы пойти на пропорциональное сокращение зарплаты ради того, чтобы уменьшить продолжительность рабочего дня. Это самый высокий показатель, начиная с 2010 года, когда он превышал 800 тысяч человек, а меньше всего желающих пожертвовать деньгами ради дополнительных часов отдыха имело место в 2012 году – в разгар финансово-экономического кризиса, когда их число составляло 534 700 человек.

Среди жителей Испании, настроенных на сокращение рабочего дня в ущерб своим доходам, по-прежнему преобладают женщины: 4,1% против 3,5% у мужчин. По сравнению с прошлым годом число таких представительниц слабого пола увеличилось на 0,3%, хотя, если проводить параллели с докризисным 2007 годом, их стало на 4,4% меньше (у мужчин это число снизилось на 3%), пишет espanarusa.com.

С другой стороны, уже пятый год подряд наблюдается уменьшение числа испанцев, готовых проводить на рабочем месте больше времени при условии соразмерного увеличения оплаты труда. С началом кризиса в Испании число трудоголиков стабильно увеличивалось вплоть до 2013 года, но когда экономическая ситуация начала постепенно выправляться, оно пошло на спад и в текущем году опустилось до отметки 11,3% от экономически активного населения страны.