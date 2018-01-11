Испанцы хотят иметь гибкий график

Четверг, 11 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы хотят иметь гибкий график

Более 85% испанцев хотят иметь гибкий график и больше возможностей для удаленной работы.

Социологическое исследование, проведенное по заказу международной организации The Family Watch и при поддержке фонда Madrid Vivo, показало, что семья и работа по-прежнему являются главными жизненными ценностями для испанцев. Для 75,6% большое значение имеет возможность полноценно заниматься воспитанием детей, почти 90% рассчитывают на поддержку своего партнера в решении обзавестись потомством, а 80% хотят большей стабильности на работе.

По мнению испанцев, для того чтобы успешно совмещать работу с семейной жизнью, нужно принять ряд мер, направленных на оптимизацию рабочего процесса. Среди таких мер чаще всего называется предоставление гибкого графика (в 90,2% случаев), возможности удаленной работы (85,5%) и переход на такое расписание, когда офис будет закрываться не позднее 18:00. При этом более половины опрошенных считают, что законодательство страны в недостаточной степени учитывает роль семьи в жизни общества, пишет espanarusa.com.

Наибольшую обеспокоенность испанские семьи демонстрируют по поводу чрезмерной увлеченности детей компьютерами, мобильными телефонами, социальными сетями и прочими плодами современных технологий. 92,4% респондентов придерживаются мнения, что это увеличивает риск вмешательства в частную жизнь, 91% выражают беспокойство по поводу возможных домогательств по интернету, а 78,4% считают, что избыток виртуального общения может иметь негативные последствия для сексуального воспитания подрастающего поколения. Кроме того, 80% опасаются, что дети могут стать игроманами из-за резкого увеличения числа сайтов, принимающих ставки в режиме онлайн.

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