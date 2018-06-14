Испанцы не хотят работать школьными учителями

Четверг, 14 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы не хотят работать школьными учителями

Испанские подростки не хотят работать школьными учителями.

Как свидетельствуют данные доклада Effective Teacher Policies: Insights from PISA, представленного в Мадриде, подавляющее большинство испанских подростков в возрасте 15 лет не хотели бы в будущем работать школьными учителями. Такую профессию выбрали бы для себя только 4,2% опрошенных - в основном это девочки из испанских семей, чьи родители имеют высшее образование. В качестве основной причины нежелания заниматься этой работой старшеклассники назвали ее непрестижность - только один из десяти респондентов считает, что такой труд оценивается и оплачивается по достоинству, пишет espanarusa.com.

В исследовании, проведенном в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), приняли участие пять ибероамериканских государств, и в Испании, Португалии и Бразилии результаты оказались существенно ниже, чем в среднем по 25 странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Еще одной особенностью подрастающего поколения, принявшего участие в опросе, является то, что к преподаванию в школе склоняются те ученики, что сами не показывают выдающихся результатов в учебе.

Для того чтобы поднять успеваемость и сделать испанскую образовательную систему более сбалансированной, эксперты ОЭСР предлагают направлять в «проблемные» школы больше учителей. В большинстве стран ОЭСР среднее число учеников в классе составляет 24,2, тогда как в Испании оно находится на отметке 28,6. Кроме того, считается, что за счет увеличения числа учителей, равно как и повышения их зарплаты, эту проблему не решить, и для восстановления баланса следует отправлять лучших профессионалов в школы с низкими академическими показателями.

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