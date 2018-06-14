Испанцы не хотят работать школьными учителями

Как свидетельствуют данные доклада Effective Teacher Policies: Insights from PISA, представленного в Мадриде, подавляющее большинство испанских подростков в возрасте 15 лет не хотели бы в будущем работать школьными учителями. Такую профессию выбрали бы для себя только 4,2% опрошенных - в основном это девочки из испанских семей, чьи родители имеют высшее образование. В качестве основной причины нежелания заниматься этой работой старшеклассники назвали ее непрестижность - только один из десяти респондентов считает, что такой труд оценивается и оплачивается по достоинству, пишет espanarusa.com.

В исследовании, проведенном в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), приняли участие пять ибероамериканских государств, и в Испании, Португалии и Бразилии результаты оказались существенно ниже, чем в среднем по 25 странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Еще одной особенностью подрастающего поколения, принявшего участие в опросе, является то, что к преподаванию в школе склоняются те ученики, что сами не показывают выдающихся результатов в учебе.

Для того чтобы поднять успеваемость и сделать испанскую образовательную систему более сбалансированной, эксперты ОЭСР предлагают направлять в «проблемные» школы больше учителей. В большинстве стран ОЭСР среднее число учеников в классе составляет 24,2, тогда как в Испании оно находится на отметке 28,6. Кроме того, считается, что за счет увеличения числа учителей, равно как и повышения их зарплаты, эту проблему не решить, и для восстановления баланса следует отправлять лучших профессионалов в школы с низкими академическими показателями.