Испанцы не хотят трудиться на клубничных плантациях

Среда, 03 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы не хотят трудиться на клубничных плантациях

Несмотря на высокий уровень безработицы в Испании, сельскохозяйственные предприятия в Андалусии вынуждены нанимать иностранных работников для сбора урожая клубники.

На 11 900 вакансий по сбору клубники в Уэльве откликнулось всего 840 кандидатов. В связи с низкой степенью активности соискателей Служба занятости Андалусии объявила открытый конкурс, пишет noticia.ru.

Отмечается, что Уэльве в настоящее время зарегистрировано более 850 тысяч безработных, а почти 97% ныне действующих трудовых контрактов заключены на временной основе. Специалисты сообщают, что на вакансии, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами, как правило, откликаются те, кто не сумел найти никакой другой работы, и при случае они уходят в другое место.

Власти Уэльвы говорят о том, что повторяется прошлогодняя ситуация, когда рабочей силы оказалось недостаточно для сбора урожая.

По данным местной ассоциации аграриев UPA, Уэльве не хватает почти 33 тысяч сборщиков клубники. Недостающие позиции заполняют иностранными работниками, преимущественно из Марокко и Румынии.

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