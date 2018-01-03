Испанцы не хотят трудиться на клубничных плантациях

На 11 900 вакансий по сбору клубники в Уэльве откликнулось всего 840 кандидатов. В связи с низкой степенью активности соискателей Служба занятости Андалусии объявила открытый конкурс, пишет noticia.ru.

Отмечается, что Уэльве в настоящее время зарегистрировано более 850 тысяч безработных, а почти 97% ныне действующих трудовых контрактов заключены на временной основе. Специалисты сообщают, что на вакансии, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами, как правило, откликаются те, кто не сумел найти никакой другой работы, и при случае они уходят в другое место.

Власти Уэльвы говорят о том, что повторяется прошлогодняя ситуация, когда рабочей силы оказалось недостаточно для сбора урожая.

По данным местной ассоциации аграриев UPA, Уэльве не хватает почти 33 тысяч сборщиков клубники. Недостающие позиции заполняют иностранными работниками, преимущественно из Марокко и Румынии.