Испанцы не представляют себе лета без пива

Вторник, 28 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы не представляют себе лета без пива

Согласно исследованию Madison Research, во время которого были опрошены 2000 человек, испанцы не представляют себе лета без пива, тапас и пляжного отдыха.

Каждые шесть из десяти испанцев считают, что пиво – неотъемлемая часть лета, будь то канья как пиво в чистом виде или ее безалкогольный вариант. Пиво предпочитают 68% мужчин и 60% женщин всех возрастов. Следующее по популярности место занимают соки и орчаты.

Больше всего пива покупается именно летом: с июля по сентябрь в Испании выпивается 30% от годового объема, что составляет примерно 1 200 000 литров.

Пиво в Испании редко пьют без закуски, и самая популярная ее разновидность – тапас, их назвали 43% опрошенных. Особым спросом пользуются картофельная тортилья, салаты и крокеты. Также любят испанцы паэлью, барбекю, жареную рыбу, осьминога и ветчину, пишет espanarusa.com.

«У любви к пиву крепкие корни в средиземноморской культуре, поэтому идеальное лето в Испании воспринимается как встречи с друзьями на берегу моря или в горах, когда можно выпить по кружке пива и вкусно поесть», – считает генеральный директор Cerveceros de España Хакобо Олалья Мараньон.

Что же может испортить испанцам летний отдых? Более 80% респондентов назвали плохую погоду, звонок босса и теплое пиво. А 9% испанцев испортить настроение может пришедший в негодность сотовый телефон.

Самым же лучшим украшением лета 40% испанцев называют бар на пляже, 17,6% – отдых в горах или деревне, купание в собственном бассейне (13,5%) и музыкальный фестиваль (10%) – последний выбор делают молодые люди младше 30 лет.

Что касается музыкальных пристрастий, 22% испанцев предпочитают поп-музыку, 19% слушают рок, 14% – летние хиты, причем поп-музыку и летние песни чаще слушают женщины, а мужчинам ближе рок-композиции.

66% опрошенных отметили, что для идеального лета нужно быть на пляже или возле бассейна, и особенно любят купаться женщины.

Если же испанцы отправляются в летнее путешествие, то 59% делает это со своим партнером,  55% – с семьей, а 39% – в компании друзей. Для женщин семья важнее, чем для мужчин, а кроме того, семейный круг становится нужнее с возрастом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: защитник «Реала» пожаловался на отсутствие Роналду

      Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал об игре команды после ухода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

      Подробнее

    • Португалия: жители Кашкайша недовольны ухудшением сервиса

      Пассажиры поездов Лиссабон - Кашкайш требуют выполнения графиков и модернизации станций и поездов.

      Подробнее

    • Испанцы не представляют себе лета без пива

      Согласно исследованию Madison Research, во время которого были опрошены 2000 человек, испанцы не представляют себе лета без пива, тапас и пляжного отдыха.

      Подробнее

    • Испанская полиция нашла 67 кг кокаина внутри ананасов

      Сотрудники испанской полиции обнаружили кокаин, спрятанный в партии ананасов, следовавшей на склад компании Mercamadrid.

      Подробнее

    • Индекс потребительского доверия в Италии ощутимо снизился в августе

      Индекс потребительского доверия в Италии понизился в августе 2018 года до 115,2 пункта со 116,2 пункта месяцем ранее.

      Подробнее

    • Италия: на борту самолета Alitalia умер ребенок

      Самолет авиакомпании Alitalia, следующий по маршруту Бейрут — Рим, совершил экстренную посадку в аэропорту итальянского Бари из-за смерти ребенка.

      Подробнее

    • На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги

      На стадионе «Самара Арена», принимавшем матчи чемпионата мира по футболу-2018, отключили электричество.

      Подробнее

    • Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды

      Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование и выяснили, что авиакомпании неправильно указывают время прибытия рейса, чтобы не выплачивать компенсации за задержку.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья