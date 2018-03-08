Испанцы объявили общенациональную забастовку за права женщин

Возможны остановки в работе учреждений и общественного транспорта в течение дня, сообщает в Twitter Министерство иностранных дел России.

Лозунг всеобщей феминистической забастовки - «Без нас мир остановится», сообщает РИА Новости. Требования бастующих - равные профессиональные возможности для мужчин и женщин и равная оплата труда (по данным активистов, 75 процентов временных контрактов подписаны с женщинами, и женщины получают на 23 процента меньше, чем мужчины). Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку (в прошлом году в Испании погибли 49 женщин).

По данным агентства, забастовка коснулась и общественного транспорта: железнодорожные поезда и метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. К забастовке подключились и журналистки - 7,7 тысячи женщин, работающих в СМИ, а также преподаватели некоторых университетов подписали манифест против дискриминации по половому признаку. Многие из них не вышли на работу.