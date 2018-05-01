Испанцы переезжают раз в 14 лет

Вторник, 01 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы переезжают раз в 14 лет

По статистике за 2017 год, испанцы в среднем меняют жилье раз в 5123 дня, или 14 лет и 13 дней.

Ситуация заметно изменилась по сравнению с периодом бума на рынке недвижимости, когда срок владения недвижимостью был в два раза меньше. В прошлом году этот показатель вырос на 5,5% по сравнению с 2016 годом и достиг исторического максимума. Быстрее всего испанцы продавали свои дома в 2009 году, когда продолжительность владения недвижимостью составляла 2661 день (7 лет 106 дней).

Показатели продаж и стоимости жилья свидетельствуют о нормализации в секторе недвижимости и восстановлении после кризиса. Недвижимость перестала быть объектом спекуляций и превратилась в инвестиционные активы, пишет noticia.ru.

В региональном разрезе чаще всего жилье продают в Риохе (раз в 7 лет), на Канарских островах (раз в 11 лет) и в Мадридском сообществе (раз в 12 лет). Страна Басков, в свою очередь, лидирует по продолжительности владения жильем. По данным за 2017 год, жители автономного сообщества в среднем владели жильем на протяжении 18 лет и 96 дней. Высокие показатели также продемонстрировала Эстремадура (более 16 лет) и Каталония (более 15 лет).

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