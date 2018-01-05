Испанцы разработали способы увеличения урожая

Пятница, 05 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы разработали способы увеличения урожая

Испанцы разработали способы увеличения урожая в условиях засухи.

Засуха, уже не первый год продолжающаяся на значительной части территории Испании, может нанести сельскому хозяйству еще больший урон, чем в период с 1991 по 1995 год. Однако испанские ученые разработали несколько способов, которые должны помочь фермерам, выращивающим определенные виды сельскохозяйственных культур, увеличить урожай и в то же время сократить затраты, а также минимизировать вероятность непредвиденных потерь.

Так, компания BQ запустила проект под названием Gaia, целью которого является оптимизация автоматического полива. В целях экономии он производится обычно по ночам, из-за чего ошибки в работе оросительных систем остаются незамеченными. Испанцы предложили снабдить их сенсорами давления, движения и температуры, которые заряжаются солнечной энергией и имеют дистанционное управление. Благодаря применению такой технологии стоимость этих систем должна снизиться с 3000 до 600 евро, передает espanarusa.com.

Инженеры из BQ также сотрудничают с фирмой Gurelan, которая занимается выращиванием шампиньонов под Альбасете. Из-за ухудшения климатических условий в Испании этот бизнес переживает не лучшие времена, и помочь увеличить урожай грибов должны другие сенсоры. Они запрограммированы на оптимальные показатели температуры и влажности воздуха, уровня содержания CO2, а также другие значимые параметры, и при их ухудшении подают соответствующий сигнал.

В Политехническом университете Валенсии разработали проект Vinescout, направленный на создание робота, работающего на солнечной энергии. Он должен будет самостоятельно замерять уровень содержания азота и определять степень созревания винограда. Предполагается, что в продажу этот робот поступит максимум через три года, а пока он проходит испытания на виноградниках Португалии.

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