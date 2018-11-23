Испанцы собирают чемодан за четыре часа

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы собирают чемодан за четыре часа

Жители Испании в среднем тратят 4,3 часа на сборы в дорогу и поиск жилья в путешествии, а на поиск информации о направлении у них уходит 4,82 часа.

Такие данные приводит портал Booking.com, который провел исследование среди 21,5 тысячи путешественников со всего мира.

В зависимости от направления, испанцам требуется разное количество времени на то, чтобы решить, что взять с собой. 45% респондентов ответили, что тратят больше времени на городские направления, 36% – на пляжные направления.

Как сообщается в исследовании, 39% испанцев считают сборы увлекательной составляющей путешествия, в то время как 50% заявили, что именно с этим связаны их самые большие переживания по поводу поездки. 58% больше всего волнует то, какая погода будет в месте назначения, 55% обеспокоены поиском информации о направлении, пишет noticia.ru.

Собирая чемодан, 24% испанцев руководствуется актуальными модными тенденциями, 73% советуется с родственниками и друзьями, 35% – ориентируется на образы из телепередач и сериалов, 28% подражает стилю инфлюэнсеров из социальных сетей.

Более половины испанцев заявило, что берет с собой в путешествие слишком много вещей, в то время как 8% берут недостаточно. 30% сообщили, что забывают важные вещи, например, зарядные устройства. Самой большой неприятностью, связанной с багажом, оказался разлитый в чемодане шампунь – о таких случаях рассказали 7% респондентов.

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