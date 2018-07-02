Испанцы стали меньше курить, но больше пить

757,8 тысяч человек считают свое здоровье «плохим или очень плохим». Опрос Национального статистического института проводится каждые пять лет. Он показал, что количество визитов к врачу выросло на 5,7% по сравнению с 2012 годом и достигло рекордного уровня. 86,8% испанцев хотя бы один раз за год побывали на приеме у специалиста, а каждый третий испанец по меньшей мере однажды вызывал скорую в течение последних 12 месяцев.

Вырос также уровень потребления медикаментов. Если в 2012 году лекарства пили 56% жителей Испании, то в настоящее время этот показатель составляет 65%.

Специалисты отмечают, что результаты опроса свидетельствуют о старении населения, которое страдает от хронических заболеваний. Среди основных проблем - повышенное давление (20%), боли в пояснице (19,8%), артроз (18,3%), повышенный уровень холестерина (18%) и аллергия (16%), пишет noticia.ru.

Среди положительных результатов исследования выделяется сокращение потребления табака на 7%. В 2012 почти 24% испанцев курили ежедневно, а в 2017 году их число снизилось до 22%.

С другой стороны, жители страны стали употреблять на 8% больше алкоголя. 14,7% населения сообщили, что пьют алкогольные напитки каждые выходные. В то же время, по сравнению с показателями десятилетней давности, пьющих стало меньше. Доля респондентов, заявивших, что они употребляют алкоголь «время от времени», сократилась с 48,4% до 36,5%. Среди молодежи каждый десятый пьет примерно раз в месяц, а каждый двадцатый - раз в неделю.

Еще одна значимая проблема связана с массой тела. Более половины испанцев (54,5%) страдают от лишнего веса или ожирения. По сравнению с предыдущим опросом их доля выросла на один процентный пункт. При этом среди несовершеннолетних эта проблема встречается у каждого десятого.