Испанцы стали разумнее тратить деньги

Понедельник, 05 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы стали разумнее тратить деньги

В 2017 году поведение испанского потребителя стало характеризоваться более разумным подходом.

Консалтинговая компания Nielsen представила ежегодный доклад о поведении потребителей в Испании. Он говорит о том, что для жителей страны в последнее время свойственно экономить на базовых вещах, чтобы позже приобрести что-то более дорогое и качественное. С другой стороны, отмечается, что испанцы стали больше тратить в магазинах, в том числе на дорогие продукты, и чаще посещать бары и рестораны.

Эксперты обращают внимание на то, что испанцы стали более внимательны к своим расходам, многие восприимчивы к изменению цен. В то же время каждый 10 потребитель ищет в магазине новинки, пишет noticia.ru.

Согласно исследования, при совершении покупок определяющими факторами являются экономия, здоровье, удобство и получение удовольствия. Так, например, в целях экономии многие испанцы перешли с оливкового на подсолнечное масло, а в целях заботы о здоровье – начали покупать больше цельнозерновых продуктов, молока растительного происхождения и свежевыжатого сока.

Последние новости

    • Португалия: назван претендент на победу в «Евровидении-2018»

      Букмекеры назвали представительницу Эстонии Элину Нечаеву вероятным победителем конкурса «Евровидение-2018».

      Подробнее

    • «Автомобили года» в Португалии

      Жюри в составе 17 журналистов определило лучших из лучших.

      Подробнее

    • Шопинг-туризм в Испании в 2017 году вырос на 26%

      Доходы от шопинга туристов в Испании в 2017 году выросли на 26% по сравнению с предыдущим годом.

      Подробнее

    • Испания: ночные клубы Марбельи начали принимать биткоины

      Olivia Valere стал первым ночным клубом в Марбелье, где были установлены терминалы для оплаты с помощью криптовалюты.

      Подробнее

    • Италия: в Милане состоится фестиваль пива

      С 22 по 25 марта в Милане состоится традиционный фестиваль пива.

      Подробнее

    • Италия: авиакомпания Meridiana переименована

      Частная итальянская авиакомпания Meridiana получила название Air Italy.

      Подробнее

    • Доказано нарушение законов физики в черных дырах

      Математики нашли условие существования голых сингулярностей в черных дырах, в которых нарушаются законы физики.

      Подробнее

    • Модный дом устроил горячую линию прямо на показе

      4 марта в Париже Balenciaga представил новую коллекцию.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!