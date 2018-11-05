Испанцы стали тратить больше денег на азартные игры

При этом основная доля расходов приходится на онлайн-игры.

Университет Карлоса III и компания Codere проанализировали оборот сектора азартных развлечений Испании и выяснили, что на него приходится более 0,9% ВВП.

Ставки на спорт, как в реальных, так и в виртуальных букмекерских конторах продолжали расти даже во время кризиса. Темпы роста в этом сегменте составляют порядка 20%. В 2017 году испанцы сделали ставок на 5,56 млрд евро онлайн и на 1,67 млрд – в реальных точках. Прибыль испанских букмекерских контор за последние шесть лет выросла в 2,5 раза с 303 млн евро до 742 млн.

Больше всего ставок испанцы делают на футбол, в особенности на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, пишет noticia.ru.

Среди автономных сообществ по тратам на ставки лидируют Страна Басков, Наварра, Риоха, а меньше всего играют на ставках в Андалусии, Каталонии и Астурии.

Среднестатистический игрок – мужчина в возрасте 25-34 лет, принадлежащий к среднему классу.