Испанцы теряют интерес к корриде

С 2007 года число боев быков в стране сократилось на 60%.

В то время, как в 2007 году было проведено более 3600 представлений, включая корриду, рекорте, энсьерро и другие мероприятия, к 2016-му их число упало до 1600.

В Жироне, Льейде, Лас-Пальмас, Санта-Крус-де-Тенерифе, Таррагоне, Сеуте, Барселоне и Оренсе за последние шесть лет не было проведено ни одного представления с участием быков. С 2016 года от тавромахии отказались также в Ла-Корунье и Луго, пишет noticia.ru.

Из 42 испанских провинций, где по-прежнему проводят бои быков, 80% мероприятий приходятся на Мадрид, Толедо, Саламанку, Авилу и Куэнку. При этом 24% составляют представления в столичном регионе и в Толедо, где в 2016 году было проведено 251 и 128 представлений, соответственно.

По данным Министерства образования, культуры и спорта, в 2014-2015 году лишь 9,5% испанцев побывали на какой-либо разновидности состязаний с участием быков. 40% респондентов заявляют, что тавромахия им неинтересна, а 20% - что не понимают ее.