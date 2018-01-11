Испанцы тратят 1200 евро в год на своих домашних питомцев

Из этой суммы 780 евро уходит на приобретение корма и различных пищевых добавок, 332 евро - на посещение ветеринарного врача и покупку лекарств и оставшиеся 86 евро - на игрушки и аксессуары. 38% приходят к ветеринару только в случае необходимости или когда настает время делать прививки, но большинство жителей страны делают это регулярно в профилактических целях. Из проблем, с которыми они чаще всего обращаются в клиники, первое место занимают различные нарушения пищеварения, на чью долю приходится примерно треть всех визитов, пишет espanarusa.com.

Выяснилось, что в последние годы испанцы стали больше уделять времени своим питомцам, среди которых они по-прежнему отдают предпочтение собакам (85%). Наибольшей популярностью у их владельцев пользуются такие породы, как йоркширский терьер и лабрадор, но в основном преобладают помеси с дворнягами (26%). Около 43% любителей собак проводят в компании «друзей человека» примерно три часа в день и выводят их на прогулку минимум три раза, 14% находят пять часов свободного времени, и только 8% могут выделить на общение со своими «братьями меньшими» не более одного часа.

Кроме того, Tiendanimal отмечает тенденцию к увеличению числа домашних животных, которых испанцы забирают из приютов. Таким образом в свое время поступили 53% опрошенных, а 37% заявили, что они помогают местным обществам по защите прав животных.