Испанцы в месяц зарабатывают на 2200 евро меньше датчан

Как сообщает в своем докладе компания Adecco, разрыв между средней зарплатой в Испании и средним показателем по ЕС вырос за последний год с 13,4% до 18%.

Испания уступает по уровню оплаты труда 15 странам сообщества и относится к средней группе. Возглавляет рейтинг Дания, где средняя зарплата превышает 3800 евро, а меньше всего в ЕС получают жители Болгарии - 407 евро. Испанцы зарабатывают меньше чем итальянцы (2033 евро) и французы (2365 евро), но больше чем португальцы (1017 евро), пишет noticia.ru.

Зарплата в Испании практически не изменилась за последние семь лет, колеблясь в пределах 1630-1640 евро. В прошлом году она выросла на 0,2% по сравнению с 2016 годом, но при этом находилась на уровне 2012 года.

Лишь в пяти автономных регионах Испании зарплата превышает среднюю по стране: в Мадридском сообществе (1933 евро), Стране Басков (1930 евро), Наварре (1777 евро), Каталонии (1725 евро) и Астурии (1662 евро). Самые низкие зарплаты, в свою очередь, зафиксированы в Эстремадуре (1328 евро), на Канарских островах (1420 евро) и в Мурсии (1436 евро).