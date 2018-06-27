Испанцы возвращаются домой

Среда, 27 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанцы возвращаются домой

Впервые с начала кризиса больше испанцев вернулось на родину, чем эмигрировало из страны.

О восстановлении испанской экономики свидетельствует целый ряд показателей, одним из которых является миграционная ситуация, принципиально изменившаяся в прошлом году. Впервые с 2008 года, когда в Испании разразился финансово-экономический кризис, число испанцев, вернувшихся на родину, превысило число уехавших из страны. По данным Национального института статистики (INE), разница между репатриантами и эмигрантами во втором семестре 2017 года составила 1700 человек, а всего в Испанию приехало из-за рубежа 45 тысяч ее жителей, что стало рекордным показателем за все время.

В худшие моменты кризиса данный показатель составлял порядка 15 тысяч человек за полгода, тогда как число уехавших за границу в поисках лучшей доли постоянно росло и в первом семестре 2015 года достигло 48 359 человек. Теперь наблюдается обратная тенденция, причем испанцы возвращаются семьями - среди репатриантов насчитывается 1500 детей в возрасте до 4 лет, пишет espanarusa.com.

В большинстве случаев испанцы приезжают домой, получив необходимый опыт работы, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда. Многие решают вернуться, уже имея более выгодные предложения из Испании, хотя помимо размера зарплаты определяющее значение имеет возможность находится рядом с близкими и перспективы карьерного роста, что привлекает, прежде всего, молодежь.

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