Испанцы займутся коллективным похудением

В связи с этим была поставлена цель: за два года сообща сбросить 100 тысяч килограммов.

Число жителей, страдающих от избыточного веса, оказалось столь значительным, что было решено прибегнуть к нестандартным мерам. 20% местных жителей имеют лишний вес. Новая инициатива, направленная на борьбу с проблемой ожирения, заключается в том, чтобы 39 462 жителя города начали худеть сообща. Перед ними поставлена цель - в совокупности сбросить 100 тысяч килограммов за два года, пишет noticia.ru.

Руководит инициативой доктор Карлос Пинеро. Он разработал план правильного питания для медицинских центров. Здоровое меню также появится в местных ресторанах.

Проект, который был запущен 25 января, к тому же является благотворительным. По его завершении в Центр солидарности Нарона будет передан денежный эквивалент сброшенных килограммов.