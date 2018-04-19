Испанец Хавьер Бардем готов работать с Вуди Алленом

Такое заявление испанский актер сделал в ходе интервью изданию Le Parisien по случаю премьеры нового фильма Бардема «Эскобар» (Loving Pablo) во Франции.

Американского режиссера обвиняет в домогательствах его приемная дочь Дилан, пишет noticia.ru.

Бардем, в свою очередь, добавил, что не имеет права судить, виновен ли Аллен, но обратил внимание на то, что повторяется ситуация 2007 года, когда они вместе работали над фильмом «Вики Кристина Барселона». Актер отметил огромные масштабы кампании по разоблачению сексуальных домогательств #MeToo, но в то же время призвал к благоразумию в общественных порицаниях.

В интервью Бардем также сравнил отношение французов и испанцев к актерскому делу. По его мнению, во Франции сильнее развита культура кинематографа, в то время как «в Испании людей интересует только футбол».