Испанец Хулио Иглесиас продает поместье в Охене

Вторник, 13 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанец Хулио Иглесиас продает поместье в Охене

Хулио Иглесиас выставил на продажу поместье в Охене, которым владеет с 1974 года.

По информации портала о недвижимости Vanitatis, испанский певец Хулио Иглесиас выставил на продажу поместье Las Cuatro Lunas («Четыре луны»), находящееся в городе Охен вблизи Марбельи (провинция Малага). Напомним, что в июле прошлого года 73-летний испанец уже избавлялся от недвижимых активов и вывел на рынок недвижимости особняк в Майами (США), который до сих пор ищет новых владельцев. Как сообщает издание Cibercuba, стоимость американской недвижимости оценивается Иглесиасом в 150 млн евро, пишет espanarusa.com.

Особняк Las Cuatro Lunas, названный в честь одного из известнейших музыкальных альбомов испанского певца, был куплен Иглесиасом у ливанского шейха в 1974 году. В его владение тогда перешли 450 гектаров земли и роскошное здание, имеющее семь спален, восемь ванных комнат и даже студию звукозаписи. На участке также располагаются три бассейна, четыре гостевых дома и вертолетная площадка, рассчитанная на взлет и посадку двух вертолетов.

По данным агентства недвижимости The Jills, владения Иглесиаса на острове Индиан Крик (Майями) занимают участок в 3,24 гектара земли и насчитывают четыре дома. В этом фешенебельном районе проживают многие мировые знаменитости, поэтому на его территории присутствуют все атрибуты шикарной жизни, включая частное поле для гольфа, круглосуточную охрану и морской патруль.

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