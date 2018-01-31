Испанец нашел 50 выигрышных лотерейных билетов

Среда, 31 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанец нашел 50 выигрышных лотерейных билетов

Житель Малаги проявил гражданскую сознательность, сдав в полицию 50 выигрышных лотерейных билетов, которые находились в купленной им сумке.

Обнаружив находку по возвращении домой, он не поленился проверить билеты лотереи El Niño на предмет выигрыша. 50 из них имели один номер, а еще 50 - другой, который и оказался счастливым. Все они были завернуты в заполненный от руки документ, содержание которого осталось неизвестным, пишет espanarusa.com.

В тот же день обладатель находки обратился в ближайшее отделение полиции, куда сдал сумку вместе с ее содержимым. Полицейским понадобилось всего два дня для того, чтобы найти ее предыдущего владельца, которым оказался хозяин пункта по продаже лотерейных билетов. Как выяснилось, в свое время он купил эту сумку в центре города, положил в нее билеты, но затем по каким-то причинам решил вернуть товар в магазин, забыв о том, что находилось внутри сумки.

Несмотря на то, что сумма выигрыша (или, скорее, компенсации) оказалась небольшой (20 евро, то есть номинальная стоимость билета), в общей сложности киоскер получит 1000 евро, которые он наверняка считал безвозвратно пропавшими. Забрать причитающиеся выигрыши Lotería del Niño можно в течение трех месяцев с момента проведения розыгрыша (6 января) во всех точках продаж, а в случае если сумма превышает 3000 евро - в банковских учреждениях.

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