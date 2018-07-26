Испанец самостоятельно изготовил электрический суперкар

Благодаря тяжелой болезни – менингиту – был придуман самый удивительный автомобиль современности. Дело не только в дизайне и технической «начинке», важно то, в каких обстоятельствах этот проект появился на свет. Крупные автомобильные бренды бросают на разработку новых моделей целые армии специально подготовленных инженеров. Но создателем Pure Car является только один человек – преподаватель физкультуры из Картахены, которому в достижении невозможного помогла безграничная мотивация. Портал Endesa поинтересовался у 54-летнего Карлоса Родригеса, как ему удалось создать собственный электромобиль. «При подготовке к выставке скульптур я некстати заболел, – заявил он. – Мое здоровье сильно пошатнулось, и, когда я шел на поправку, я переосмыслил многие вещи. Я понял, что жизнь – это вдох, и с каждым вдохом у меня остается все меньше времени, чтобы исполнить свои мечты».

Родригес, питающий страсть к автоспорту и дизайну, всегда мечтал сконструировать автомобиль. Для реализации проекта электрокара он дистанционно прошел обучение на курсах UNED по промышленному дизайну. «Все инженерные знания о платформах, подвесках и силовых установках мне пришлось получать самостоятельно», – признался конструктор. Родригес ясно отдавал себе отчет в необходимости создания жизнеспособной модели: «Я хотел, чтобы у моей машины было будущее, поэтому сделал ставку на электрическую мобильность. Хотя мои друзья раз за разом убеждали меня взять за отправную точку мощный бензиновый двигатель, я мыслил более широко». Родригес оказался провидцем. Когда шесть лет назад его проект только зарождался, электромобили все еще считались очень футуристичными и узкоспециализированными средствами передвижения, пишет espanarusa.com.

Сначала Родригес нарисовал концепт на бумаге, затем создал 3D-модель на компьютере. «Меня вдохновили модели BMW и Aston Martin. Несмотря на некую схожесть моей машины с моделями этих брендов, во всем есть свой баланс, который придает авто индивидуальность», – заявил Родригес. Затем из пластика был создан кузов первого образца его двухместного автомобиля, позже добавился и интерьер.

Двигатель был приобретен у американской компании, предлагающей готовые решения для переоснащения бензиновых автомобилей в электромобили. В интернете Родригесом были заказаны проверенные элементы шасси и подвески, использующиеся на популярном спортивном автомобиле Mazda MX-5.

Когда Pure Car был почти готов, Родригесу позвонил президент косметической и парафармацевтической компании Marnys. Он увидел интервью Родригеса на региональном телеканале и в качестве жеста доброй воли выделил ему складское помещение на тысячу квадратных метров и докупил все необходимые запчасти, чтобы конструктор смог завершить проект.

В результате на свет появился Pure Car, привлекательное спортивное авто, которое все еще является прототипом. «Это всего лишь опытный образец. Внешний облик будет сохранен, но устройство внутренних систем и агрегатов претерпит изменения», – объяснил Родригес. Финальная модель будет оснащена аккумулятором емкостью 100 кВт/ч с усовершенствованной системой охлаждения на базе Tesla и двигателем мощностью 300 л. с. Авто будет способно преодолеть 600 километров без подзарядки. Разгон до 100 км/ч составит менее трех секунд.