Испанец создал восьмиметровую форель с педалями

Среда, 18 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанец создал восьмиметровую форель с педалями

Житель Галисии прославился, создав восьмиметровую форель с педалями.

Бывший ловец морского деликатеса персебес, а также инженер, работавший в ряде международных компаний, стал автором весьма странного изобретения, которое получило известность на всю Испанию. Оскар Рама создал восьмиметровый механический макет... форели на колесах, на котором можно ездить, нажимая на педали и управляя рулем. Об этом творении стало известно благодаря одной из женщин, которая получила в Twitter сообщение от Рамы, открыла его и решила распространить по сети.

Создать не имеющее аналогов в мире средство передвижения в виде форели галисиец решил вскоре после того, как у него... сгорел дом. Этот несчастный случай заставил его взглянуть на жизнь иначе, а гигантская форель весом около 100 кг стала отправной точкой нового пути. Строительство рыбы из подручных материалов обошлось почти в 2000 евро, которые представляли собой последние сбережения погорельца, пишет espanarusa.com.

С тех пор он занялся изобретением вещей, которые, казалось бы, не имеют никакого практического применения. Так, Рама создал люстру с париком, работающую от пульта дистанционного управления, скафандр для курения, а теперь его инженерная мысль сосредоточена на... «телеуправляемом» бутерброде с кальмарами. Это изобретение он хочет подарить своему другу, работающему в баре, поскольку коммерческим спросом вся его продукция не пользуется: «В Галисии это все равно что выращивать огурцы в пустыне».

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