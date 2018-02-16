Испанец увековечил Пучдемонта на ягодице

19-летний житель Каталонии, пожелавший сохранить в тайне не только свои имя и фамилию, но и место проживания, прославился на всю Испанию благодаря первой и единственной в своем роде татуировке. Молодой каталонец решил увековечить лицо бывшего президента Женералитета на своей... ягодице, не преминув пояснить, что пошел на такой шаг из чувства уважения к одному из лидеров сепаратистов, а вовсе не из желания унизить его таким образом.

По словам самого молодого человека, заказавшего такую наколку у барселонского мастера Коре Лопеса, он не только не является сторонником независимости Каталонии, но и вообще считает себя абсолютно аполитичным человеком. Когда же он рассказал о желании изобразить анфас Карлеса Пучдемонта на собственной «филейной части» друзьям и знакомым, то те восприняли это решение как шутку. В свою очередь, видавший виды «кольщик» поначалу посчитал такой заказ «придурью», но довольно быстро убедился в серьезности намерений своего клиента, передает espanarusa.com.

Последний назвал Пучдемонта одним из своих кумиров, не ссылаясь на какие-либо политические воззрения. Молодого человека впечатлили действия каталонского политика, который сперва провозгласил независимость Каталонии, затем сразу же отказался от своих слов, и, выдержав «гроссмейстеркую паузу», пустился в бега. Благодаря «шестому чувству» и быстроте реакции Пучдемонт сумел избежать участи многих своих соратников, сейчас коротающих дни в испанских тюрьмах, и вместо двухместной камеры поселился в фешенебельном доме в Ватерлоо с арендной платой 4400 евро в месяц.