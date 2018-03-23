Испанец вышел из комы, услышав гимн «Севильи»
В клинической больнице «Лосано-Блеса» в Сарагосе необычное средство помогло футболисту выйти из комы.
Игрок клуба Региональной лиги Арагона Франсеск Перальта 21 января был госпитализирован после того, как во время матча своего клуба «Мекиненса» (Арагон) он получил черепно-мозговую травму. 21-летний футболист пережил несколько операций и 22 дня провел в отделении интенсивной терапии, пишет noticia.ru.
«Чудо» случилось, когда игрока навещали родители и сестра. В какой-то момент его мать запела гимн ФК «Севильи». К ней присоединились остальные члены семьи, и мелодия разбудила футболиста. При этом отмечается, что Перальта болеет за «Барселону».
Молодого человека выписали в понедельник.
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