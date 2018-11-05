Испанец за ночь обокрал 17 автомобилей в гараже

Инцидент произошел 6 октября в здании, расположенном на пересечении улиц Кармен-Лафорет и Летония.

Предположительно мужчина проник внутрь гаража, разбив окно. Один за другим он вскрывал автомобили и похищал ценные вещи, пишет noticia.ru.

Вор заночевал на крыше того же здания, где его и нашли на утро агенты полиции.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинения в этих кражах, а также еще в одной, совершенной на улице Фаро-де-Эстепона несколькими днями ранее.