Испанец заплатил 43 евро за 2 кофе в Венеции

Вторник, 07 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанец заплатил 43 евро за 2 кофе в Венеции

Испанский турист, отдыхавший в Венеции, поделился в соцсетях чеком с завышенными ценами из ресторана, расположенного в центре Венеции.

62-летнему испанцу выставили счёт в 43 евро. Заказ включал два кофе стоимостью 11,50 евро каждый и две бутылки воды по 10 евро. На чеке видно название заведения – Caffe Lavena. Оно находится на площади Святого Марка, в одном из самых туристических районов итальянского города, пишет noticia.ru.

В заведении рассказали, что получили сотни звонков с обвинениями и оскорблениями. При этом администрация ресторана обосновала высокие цены тем, что «исторические заведения требуют более высоких расходов на обслуживание». У Caffe Lavena есть своя история: немецкий композитор Рихард Вагнер был завсегдатаем этого места во время проживания в Венеции.

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