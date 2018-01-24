Испании грозит нашествие ядовитых шелкопрядов

Среда, 24 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испании грозит нашествие ядовитых шелкопрядов

Гусеницы походных шелкопрядов, яд которых опасен для животных, все чаще встречаются в Испании.

Ядовитые гусеницы были замечены в различных регионах Испании: от Михаса и Аликанте до Мадрида. В Испанской ассоциации по борьбе с вредителями предупреждают, что походный шелкопряд представляет угрозу, в первую очередь, для домашних животных, но он также небезопасен и для человека, в особенности для маленьких детей. Яд гусениц может вызывать дерматит, повреждения глаз, аллергическую реакцию, а в случае с домашними питомцами может привести к летальному исходу, передает noticia.ru.

Кокон шелкопряда обычно располагается на сосновых деревьях. По мере повышения температуры с приближением весны кокон раскрывается, и гусеницы спускаются на землю в поисках еды.

Контакт собак с гусеницами может быть крайне опасен. Волоски шелкопряда остаются на их лапах, вызывая воспаление, а когда собака облизывает лапы в попытке избавиться от раздражения, яд попадает внутрь и приводит к затруднениям в дыхании, тошноте и рвоте. При таких симптомах животное следует незамедлительно доставить в ветеринарную клинику для введения специальных препаратов. В тяжелых случаях требуется ампутация языка или носа, а при попадании в глотку животного, яд может вызвать удушье и смерть.

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