Испании появилась первая женщина - магистр вина

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испании появилась первая женщина - магистр вина

Технический директор виноделен Bodegas Viña Mayor и Caserío de Dueñas Альмудена Альберка стала первой женщиной из Испании, получившей титул магистра вина, который считается самым престижным в этой области.

Титул означает признание на мировом уровне максимальных познаний в энологии. До этого лишь два уроженца Испании были удостоены звания магистра: Педро Бальестерос и Фернандо Мора. Еще один магистр вина Андреас Кубач – испанец, родившийся в Германии, пишет noticia.ru.

Альмудена Альберка изучала энологию, имеет университетскую степень по виноделию и агротехнике. Она начинала свою карьеру на винодельне Viñas del Cenit в Саморе, пожила некоторое время в Новой Зеландии, а вернувшись, возглавила в 2008 году эту винодельню.

Всего в настоящее время в мире 380 профессиональных энологов носят титул магистров вина. Диплом выдает Институт магистров вина, который был открыт в Лондоне в 1953 году. Чтобы получить его, необходимо сдать теоретические и практические экзамены, которые проводятся ежегодно, а также написать исследовательскую работу.

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