Испания: 10 человек задержаны за подделку билетов
Гражданская гвардия задержала в пятницу 10 человек, которые подозреваются в фальсификации входных билетов на матчи ФК «Барселона».
Как сообщают в полиции, операция «Дуарте» направлена по меньшей мере против восьми компаний, причастных к подделке билетов. В день операции также было проведено девять обысков.
К преступной схеме привлекали обладателей абонементов на матчи, которые предоставляли свои клубные карты. QR-код с документов дублировали и создавали фальшивые билеты, что позволяло обойти контроль, пишет noticia.ru.
Расследование началось после матча «Реал Мадрид»-«Барселона» 6 мая, когда контрольная служба изъяла более 2,8 тысяч подделок. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 1,5 млн евро.
В июне совет правления «Барселоны» также объявил о лишении членства в клубе 33 человек и применении санкций к 2,8 тысячам человек, вовлеченных в этот процесс.
Следователи также планируют установить степень причастности всех компаний, а также выяснить работали ли они в рамках единой организованной преступной группировки.
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