Испания: 101 кота нашли во дворе дома в Малаге

Оказалось, что в нем держали сотню котов.

Агенты группы защиты животных обнаружили во внутреннем дворике площадью 12 квадратных метров десятки животных, которые содержались в условиях антисанитарии.

Дом разделен на две части. 37-летний владелец одной из них заявил, что думал, что у него всего 45 питомцев, хотя на деле их оказалось 101. Выяснилось, что он приютил котов и они начали плодиться, а ему было жалко избавляться от них, и постепенно ситуация вышла из-под контроля.

В полиции не исключают, что кошатник страдает синдромом патологического накопительства животных, пишет noticia.ru.

Всех котов забрали из дома и направили в центр гигиены для животных, после чего их распределят по приютам.

Собирателю котов предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.