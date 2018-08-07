Испания: 101 кота нашли во дворе дома в Малаге
Жители северного пригорода Малаги неоднократно жаловались на вонь и непрекращающиеся вопли по ночам в одном из домов.
Оказалось, что в нем держали сотню котов.
Агенты группы защиты животных обнаружили во внутреннем дворике площадью 12 квадратных метров десятки животных, которые содержались в условиях антисанитарии.
Дом разделен на две части. 37-летний владелец одной из них заявил, что думал, что у него всего 45 питомцев, хотя на деле их оказалось 101. Выяснилось, что он приютил котов и они начали плодиться, а ему было жалко избавляться от них, и постепенно ситуация вышла из-под контроля.
В полиции не исключают, что кошатник страдает синдромом патологического накопительства животных, пишет noticia.ru.
Всех котов забрали из дома и направили в центр гигиены для животных, после чего их распределят по приютам.
Собирателю котов предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.
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