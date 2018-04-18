Испания: 14 землетрясений произошло в Андалусии за три часа

Сейсмическая активность наблюдалась на протяжении трех часов: с 05:36 до 08:43 утра. В службе 112 сообщили, что было получено множество звонков с сообщениями о слабых толчках. Сообщений о пострадавших или каком-либо материальном ущербе не поступало, пишет noticia.ru.

Толчки силой от 1,5 до 2,8 баллов по шкале Рихтера были зарегистрированы в одном районе к северо-востоку от столицы провинции.