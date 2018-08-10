Испания: 20 сентября пройдет первый Всемирный день паэльи

В этом году в Валенсии впервые пройдут празднования по этому случаю.

Дата для праздника паэльи была выбрана неслучайно. Именно на это время выпадает сезон сбора урожая риса, пишет noticia.ru.

Инициатива направлена на то, чтобы улучшить имидж Валенсии, которая позиционируется как колыбель всемирно известного блюда, на гастрономической карте мира. Как отмечают местные власти, этот праздник также укрепит статус паэльи как отличительного элемента валенсийского культурного наследия и символа региона.

С помощью праздника жители Валенсии намерены поделиться со всем миром не только традиционным рецептом паэльи, но и культурой, связанной с этим "семейным" блюдом.