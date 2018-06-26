Испания: 20 тонн мусора собрали на пляжах Барселоны

Вторник, 26 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: 20 тонн мусора собрали на пляжах Барселоны

Более 60 тысяч человек приняли участие в субботних празднованиях фестиваля Сан-Хуан на пляжах Барселоны.

В 6:30 следующего дня коммунальные службы приступили к уборке пляжей и собрали 20 тонн отходов. К 9:50 пляжи были вновь открыты для отдыха, пишет noticia.ru.

В службу спасения за время праздника поступило более 4 тысячи звонков. Для сравнения: в 2017 году во время фестиваля служба 112 получила более 5,2 тысячи звонков.

В период с 20:00 субботы до 8:00 воскресенья бригады пожарной службы Барселоны выезжали по вызову 131 раз. 85 случаев были связаны с возгораниями во время праздничных мероприятий, при этом чаще всего загорались контейнеры и кусты. В районе Финестрелес возник пожар, охвативший площадь в 600 квадратных метров.

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