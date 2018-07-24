Испания: 25 июля в Барселоне будут бастовать таксисты

Забастовка пройдет в знак протеста против решения Министерства развития, которое отменило требование о дополнительном лицензировании услуги аренды автомобиля без водителя.

Оно распространялось на такие компании, как Uber и Cabify, на территории Барселоны, пишет noticia.ru.

В Élite Taxi сообщили, что о проведении забастовки договорились все объединения таксистов, которые работают в каталонской столице и ее пригородах. Водители такси приостановят работу в среду с 6:00 до 18:00. Они также планируют провести манифестацию, которая начнется в 11:00 у стен Верховного суда Каталонии, а после таксисты переместятся к зданию правительства в Каталонии.

Помимо забастовки в среду, таксисты не будут обслуживать пассажиров аэропорта «Эль-Прат» в пятницу, 27 июля.