Испания: 26 октября в Севилье будут бастовать таксисты

Организаторами забастовки выступает Севильский союз такси (Unión Sevillana del Taxi), организация Solidaridad Hispalense del Taxi и Élite Taxi Sevilla.

Забастовка совпадает с намеченным на 26 октября пленарным заседанием в мэрии андалусской столицы, пишет noticia.ru.

Акция протеста начнется у ярмарочной площади Севильи. С ее помощью таксисты хотят призвать власти усилить меры по контролю и инспектированию компаний сектора VTC, таких как Uber или Cabify. Они отмечают, что эти сервисы «захватили» столицу Андалусии и не дают работать обычным службам такси. Водителей Uber и Cabify также обвиняют в том, что они отбирают у такси клиентов, а также нарушают правила сервисов, которые запрещают подбирать пассажиров на улице без предварительного заказа.