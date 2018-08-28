Испания: 35 человек на Менорке покусал морской дракон

Такие данные представила организация Marsave, которая отвечает за безопасность на большей части пляжей острова.

Самое большое число укусов (9), зарегистрировано на пляже Cala en Porter. По 4 случая произошло на пляжах La Vall, Son Bou и Cavalleria. Также с морскими драконами повстречались отдыхающие на пляжах Cala Tirant, Arenal d'en Castell, Sant Adeodat, En Son Parc, Punta Prima и Binibèquer.

Рыбы-змейки довольно часто встречается в средиземноморских водах. Для них свойственно зарываться в песок на небольшой глубине. Рыбы атакуют в теплых водах, если чувствуют опасность. Они видят угрозу в человеке, даже если он просто находится поблизости. Чаще всего морские драконы жалят в стопу, руку или ногу, пишет noticia.ru.

На боковом плавнике змеек имеются шипы. Вонзая их, рыба впрыскивает яд. Укус сопровождается острой болью и вызывает кожную реакцию, а также может приводить к головной боли, тошноте и рвоте.

Как подчеркивают специалисты, в случае укуса важно промыть и продезинфицировать рану. Они рекомендуют подержать пораженный участок в горячей водой в течение 40 минут. Ее температура должна составлять 40-45 градусов, но при этом следует избегать ожогов.