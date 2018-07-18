Испания: 4 из 5 чирингито на Коста-дель-Соль – нелегальные

Среда, 18 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: 4 из 5 чирингито на Коста-дель-Соль – нелегальные

Министерство окружающей среды Испании выяснило, что только 76 из 348 пляжных кафе, работающих на побережье Коста-дель-Соль (чирингито), имеют все необходимые разрешения для работы.

Таким образом, почти 80% заведений на пляжах Малаги оказались нелегальными.

По Андалусии в целом наблюдается обратная ситуация: 80% пляжных кафе имеют лицензии или находятся в процессе их получения, пишет noticia.ru.

В Совете Андалусии выразили уверенность в том, что все чирингито в скором будущем выйдут из тени и получат необходимые бумаги, учитывая тот факт, что большинство уже занимается этими процедурами.

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