Испания: 4 из 5 чирингито на Коста-дель-Соль – нелегальные

Таким образом, почти 80% заведений на пляжах Малаги оказались нелегальными.

По Андалусии в целом наблюдается обратная ситуация: 80% пляжных кафе имеют лицензии или находятся в процессе их получения, пишет noticia.ru.

В Совете Андалусии выразили уверенность в том, что все чирингито в скором будущем выйдут из тени и получат необходимые бумаги, учитывая тот факт, что большинство уже занимается этими процедурами.