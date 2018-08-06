Испания: 88% кварталов в Барселоне - чрезмерно шумные

88% кварталов подвержены высоким уровням акустического загрязнения, в особенности это проявляется в районах Эшампле, Саррия-Сант-Жерваси и Лес-Кортс.

К таким выводам пришли исследователи из Университета города Вик и Центрального университета Каталонии, которые измерили уровень шумового загрязнения в столице региона. Результаты исследования были опубликованы в журнале Transportation Research Part D: Transportation and Environment.

Специалисты сообщили, что Барселона – один из самых загрязненных городов Европы с точки зрения шума. В большинстве жилых домов его уровень достигает предельно допустимых 65 дБ, в то время как лишь в 5% случаев он находится на «нормальном» уровне в 55 дБ.

Также выяснилось, что наименее шумный район каталонской столицы – Сант-Андреу. Исследователи отметили, что районы с более высокой стоимостью жилья характеризуются и более высоким уровнем акустического загрязнения, пишет noticia.ru.

В общей сложности в рамках исследования были проанализированы показатели в 4,5 тысячах жилых зданий.