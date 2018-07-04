Испания: аэропорт Барселоны готовится к забастовкам

Открывая новый рейс из Барселоны в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, руководство «Эль-Прата» прокомментировало возможные последствия забастовок работников. В администрации заявили, что приостановки работ неизбежно выльются в задержки рейсов, в связи с чем в аэропорту предпринимают дополнительные меры, чтобы обеспечить предоставление услуг для семей, путешествующих с детьми, и пассажиров с особыми потребностями. Руководство заверило, что аэропорт готов к этой «внештатной ситуации», отметив при этом, что пока забастовки не подтверждены, пишет noticia.ru.

Диспетчеры центра в Гава также угрожают провести забастовку этим летом, если не будет достигнуто соглашение с работодателем по поводу увеличения штата работников.