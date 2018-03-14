Испания: аэропорт Барселоны превратится в урбанистический парк

Среда, 14 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: аэропорт Барселоны превратится в урбанистический парк

Министерство развития Испании представило первый проект по благоустройству аэропортов страны.

328 га земли, прилегающей к аэропорту Барселоны «Эль-Прат», превратятся в современный комплекс.

На территории парка появятся офисы, отели, логистические и торговые центры. По задумке министерства, аэропорт должен стать «европейским центром бизнеса».

В проект планируется вложить более 1,2 миллиардов евро. Срок его реализации рассчитан на 20 лет, пишет noticia.ru.

План развития аэропорта Барселоны охватывает в 1,5 раза больше территории, чем проект Madrid Nuevo Norte в испанской столице. В общей сложности площадь застройки в «Эль-Прат» составит 1,84 миллионов метров.

Первый этап проекта включает создание логистического парка площадью 58 га, который будет покрывать потребности агломерации. По словам министра развития Испании Иньиго де ла Серна, в центре разместятся компании, преимущественно связанные с электронной коммерцией.

Второй этап предполагает строительство комплекса AirCity вблизи Терминала 2, где на площади 590 тысяч м2 расположатся офисы компаний, отели и штаб-квартиры корпораций.

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