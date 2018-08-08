Испания: аэропорт Барселоны – самый непунктуальный в Европе

По данным Евроконтроля, Барселона возглавила антирейтинг в мае, июне и июле, обогнав такие крупные авиаузлы как Амстердам или Франкфурт.

По данным Flightstats, в «Эль-Прате» вовремя отправились или прибыли самолеты лишь в 51,6% случаев. Среднее время задержки составило 1 час. Портал поставил аэропорт каталонской столицы на 3 место по задержкам рейсов после Брюсселя и Парижа, пишет noticia.ru.

Главная авиакомпания аэропорта Vueling, на которую приходится 45% рейсов и 38% пассажиропотока, также является лидером по количеству жалоб пассажиров. Только в июле авиалиния отменила порядка 400 рейсов, на которых должны были улететь более 70 тысяч пассажиров. Более чем 200 вылетов в этом же месяце задержались на час и более.

Статистика Flightstats говорит о том, что Vueling входит в тройку самых непунктуальных авиалиний Европы. В июле лишь 58,8% рейсов были выполнены по расписанию.

В компании признают, что индекс пунктуальности упал во втором квартале текущего года до 61,6%, хотя в начале год составлял более 85%. Vueling винят в этой ситуации переполненность воздушного пространства и забастовки сотрудников аэропорта.