Испания: аэропорт Барселоны – самый непунктуальный в Европе

Среда, 08 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: аэропорт Барселоны – самый непунктуальный в Европе

Аэропорт Барселоны третий год подряд сталкивается с многочисленными отменами и задержками рейсов, что сделало его лидером по «непунктуальности».

По данным Евроконтроля, Барселона возглавила антирейтинг в мае, июне и июле, обогнав такие крупные авиаузлы как Амстердам или Франкфурт.

По данным Flightstats, в «Эль-Прате» вовремя отправились или прибыли самолеты лишь в 51,6% случаев. Среднее время задержки составило 1 час. Портал поставил аэропорт каталонской столицы на 3 место по задержкам рейсов после Брюсселя и Парижа, пишет noticia.ru.

Главная авиакомпания аэропорта Vueling, на которую приходится 45% рейсов и 38% пассажиропотока, также является лидером по количеству жалоб пассажиров. Только в июле авиалиния отменила порядка 400 рейсов, на которых должны были улететь более 70 тысяч пассажиров. Более чем 200 вылетов в этом же месяце задержались на час и более.

Статистика Flightstats говорит о том, что Vueling входит в тройку самых непунктуальных авиалиний Европы. В июле лишь 58,8% рейсов были выполнены по расписанию.

В компании признают, что индекс пунктуальности упал во втором квартале текущего года до 61,6%, хотя в начале год составлял более 85%. Vueling винят в этой ситуации переполненность воздушного пространства и забастовки сотрудников аэропорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: в стране 18600 опасных собак

      При этом всего 300 владельцев имеют обязательную подготовку.

      Подробнее

    • Португалия: «Бенфика» одержала победу над «Фенербахче»

      В первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов португальская «Бенфика» на своем поле обыграла турецкий «Фенербахче».

      Подробнее

    • Испания: аэропорт Барселоны – самый непунктуальный в Европе

      Аэропорт Барселоны третий год подряд сталкивается с многочисленными отменами и задержками рейсов, что сделало его лидером по «непунктуальности».

      Подробнее

    • Испания: Бискайскому мосту исполнилось 125 лет

      Летающий паром «Бискайский мост», протянутый через реку Нервьон празднует в этом году 125-летие.

      Подробнее

    • Италия: Манолас объявил, что не покинет «Рому» этим летом

      Защитник «Ромы» Костас Манолас развеял слухи о своем возможном уходе из команды, заявив, что остается в Риме еще на сезон.

      Подробнее

    • Италия: восстановление моста в Болонье обойдется в 1 млн евро

      В Италии назвали стоимость восстановления разрушенного взрывом в Болонье моста.

      Подробнее

    • Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки

      Жительница города Штурово на юге Словакии Ева Н., которая в течение 16 лет громко включала оперу Джузеппе Верди «Травиата», была арестована.

      Подробнее

    • Как вылечить рак груди

      Найден способ лечения самого опасного рака груди.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda