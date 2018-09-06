Испания: Agbar возвращается в Барселону

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Agbar возвращается в Барселону

Руководство водопроводной компании Aguas de Barcelona (Agbar) заявила о своем решении вернуть главный офис в Барселону.

Компания временно переехала в Мадрид 7 октября 2017 года на фоне политического кризиса в Каталонии, дабы «сохранить правовую безопасность инвесторов и защитить интересы работников, клиентов и поставщиков».

В заявлении Agbar сообщается, что решение управляющего совета объясняется экономической стабильностью в каталонской столице. В компании также заверили, что смена юридического адреса никак не сказалась на предоставляемых услугах или запланированных инвестиционных проектах, пишет noticia.ru.

В Agbar уточнили, что компания является акционеромм нескольких операторов полного цикла водоснабжения в Каталонии, которые не покидали регион.

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