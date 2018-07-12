Испания: Airbnb развивается в Мадриде

Четверг, 12 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Airbnb развивается в Мадриде

Платформа Airbnb развивается в Мадриде быстрее, чем в других столицах стран ЕС.

По данным исследования, проведенного компанией Colliers International EMEA в сотрудничестве с La Haya Hotelschool, платформа Airbnb, которая предлагает жилье в аренду посуточно, наиболее динамично развивается в Мадриде. В 2017 году доля Airbnb на столичном рынке аренды жилой недвижимости составила 10,1%, что на 67% больше по сравнению с предыдущим годом. Это является рекордным показателем среди всех столиц ЕС, пользующихся повышенной популярностью у туристов, пишет espanarusa.com.

В Париже, где услугами этой платформы пользуются чаще, чем где-либо, ее квота повысилась с 13,4% до 15,2%, в Амстердаме - с 10,7% до 11,8%, в Лондоне - с 5% до 6,9%, а в Берлине - с 5,3% до 6,5%. В Мадриде было зарегистрировано 2,2 миллионов ночевок в частных квартирах - преимущественно в центре города, хотя ввиду недостаточной прозрачности данного сервиса эти цифры не являются абсолютно точными.

Наряду с Берлином Мадрид занимает первое место по дешевизне апартаментов - в обоих случаях, воспользовавшись посредническими услугами Airbnb, можно найти жилье дешевле 50 евро за ночь. Средняя цена одной ночи в Мадриде составляет 81 евро, что примерно на треть меньше, чем в самом популярном туристическом городе Испании - Барселоне. Несмотря на то что мэр Барселоны Ада Колау фактически объявила войну Airbnb и другим сайтам-посредникам, в каталонской столице в прошлом году было зафиксировано больше ночевок, чем в Мадриде (3 миллиона в год), а доля на рынке аренды достигла отметки 13,2%.

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