Испания: Аликанте организует фестиваль фуд-траков

Пятница, 15 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Аликанте организует фестиваль фуд-траков

В Аликанте с 15 по 20 июня пройдет фестиваль мобильных кафе.

Фуд-траки расположатся в садах Дворца провинции, где посетителям предложат попробовать традиционные местные продукты, а также блюда из разных уголков Испании и других стран мира, от США и Мексики до Аргентины.

Как сообщают организаторы, ярмарка подходит для всей семьи и включает разнообразные мероприятия: выступления с живой музыкой и танцами, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых и другие развлечения.

По словам властей, проект вновь откроет двери Дворца провинций для посетителей, а также позволит поближе познакомиться с местной кухней, пишет noticia.ru.

Вход на фестиваль свободный. Фуд-траки будут работать ежедневно с 12:00 до полуночи.

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