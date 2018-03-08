Испания: Амансио Ортега опустился на шестое место в списке Forbes

Владелец Inditex опустился на две позиции в рейтинге миллиардеров, в котором в свое время он занимал второе место.

Самый богатый человек Испании также утратил лидерство в Европе, уступив этот титул владельцу Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно. Французский бизнесмен занял 4 место в списке Forbes. Его состояние оценивается в 72 миллиарда долларов, в то время как состояние Ортеги составляет 70 миллиардов, пишет noticia.ru.

Впервые за четыре года в рейтинге Forbes сменился лидер. Богатейшим человеком планеты был назван владелец Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 112 миллиардов долларов. Билл Гейтс с 90 миллиардами опустился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет (84 млрд).

Всего в списке американского издания 2208 мультимиллиардеров, в руках которых в общей сложности сконцентрировано 9 триллионов долларов. В рейтинг Forbes в этом году попало 29 испанцев. По количеству мультимиллиардеров в списке лидирует США (585) и Китай (373).