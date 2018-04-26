Испания: Amazon открыла в Барселоне центр поддержки

Компания Amazon открыла в Барселоне Seller Support Hub - новый центр поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на территории юга Европы - Испании, Франции и Италии - и продающих свои товары через ее платформу.

Сообщается, что в настоящее время штат центра состоит из 200 работников, однако в ближайшие несколько лет число сотрудников увеличится до 500.

Штаб-квартира Seller Support Hub расположена в технологическом квартале Distrito 22@. Здесь также вскоре откроется новый центр исследований и развития Amazon, основная деятельность которого будет связана с машинным обучением. В центре будут работать около ста инженеров-программистов, пишет espanarusa.com.

Как рассказали в минувший понедельник источники компании, работа центра будет заключаться в поддержке предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в частности, в помощи с развитием экспорта их продукции посредством продаж на платформе Amazon.

В 2017-м испанские компании, работающие с Amazon Marketplace, экспортировали в ЕС продукцию на сумму более 250 млн евро.

Вице-президент и генеральный директор Amazon.es Франсуа Найтс считает, что Барселона – то идеальное место для нового центра, и что этот город является местом встречи «талантов со всего мира и инновационной, динамичной сети предприятий малого и среднего бизнеса, предпринимателей и стартапов».