Испания: Андрес Иньеста инвестирует в недвижимость

Вторник, 20 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Андрес Иньеста инвестирует в недвижимость

Андрес Иньеста инвестирует 11,5 млн евро в застройку побережья Матаро.

Несмотря на отличную спортивную форму, испанский полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, которому 11 мая исполнится 34 года, уже строит планы на жизнь после завершения футбольной карьеры. После недавней победы «Барсы» в Лиге Чемпионов над лондонским «Челси» в испанских СМИ прошла информация о возможном переходе Иньесты в китайский клуб, который обеспечит испанцу последний солидный контракт. Заработанные деньги Андрес хочет вложить в риэлторский бизнес, и, как сообщает издание La Vanguardia, он близок к закрытию важной сделки по покупке земли в городе Матаро (провинция Барселона).

Игрок, который помог сборной Испании выиграть единственный в ее истории чемпионат мира, хочет купить через свою компанию Maresyterey 30 640 кв. м прибрежной земли в полупромышленной зоне Iveco-Pegaso. Консистория Матаро, родного города его жены Анны Ортис, подтвердила информацию о намерениях футболиста купить участок земли. Общая сумма сделки составит 11,5 млн евро, пишет espanarusa.com.

Достигнутое соглашение является очень выгодным для развития городской инфраструктуры Матаро. Со сменой собственника будет дана отмашка на строительство ряда новых объектов Стратегического плана правительства и проекта «Технокампус». Иньеста обязался удвоить участок земли, выделяемый на строительство учебных учреждений, путем сокращения площади жилой застройки.

На фоне оживления испанского строительного сектора покупка недвижимости станет отличной инвестицией для Иньесты, у которого уже есть опыт ведения не связанного с футболом бизнеса.

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